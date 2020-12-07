Кличко: Киев начал готовить логистическую базу для приема вакцины от COVID
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город начал готовить логистическую базу для приема вакцины от коронавируса.
Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, передает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня все страны борются со стремительным распространением вируса. В частности, некоторые государства для предотвращения заболевания вскоре начнут вакцинацию граждан. Как нам известно, вакцину от коронавируса заказало и правительство Украины. Информации о том, когда она поступит и в каком количестве, мы пока не имеем , но готовимся к этому", - рассказал Кличко.
По его словам, в Киеве есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины, а медучреждения - саму процедуру вакцинации.
Он добавил, что при необходимости Киев готов приобрести дополнительное оборудование и провести для медработников обучение по вакцинации против коронавируса, поэтому когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать вакцинацию.
Напомним:
В Украине могут быть проблемы с хранением вакцин от COVID-19 в регионах, заявил и.о. главыЦентра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что благодаря участию в программе COVAX и дружественным отношениям с партнерами Украина "не останется в конце очереди на вакцину".
Ранее Кулеба заявлял, что Украина изучает возможность использования финансовых инструментов Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UKEF) на приобретение британских тестов и вакцины для борьбы с пандемией COVID-19.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозировала, что в странах Евросоюза вакцинация от коронавируса может начаться уже в конце декабря.
Великобритания станет первой страной Запада, которая начнет вакцинацию населения. Процесс стартует во вторник, 8 декабря.
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