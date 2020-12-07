Курс валют на 7 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

7 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,25 - 28,27 гривни;

Евро - 34,18 - 34,20 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,22 - 28,43 гривни. Евро покупают по 33,97 гривни, продают по 34,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,42 гривни, евро - 34,27 - 34,35 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 декабря на уровне 28,29 гривни.

4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

Экономическая правда