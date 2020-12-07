США сохраняет статус крупнейшего производителя оружия – исследование

Первые пять мест в списке 25 крупнейших компаний производителей оружия в 2019 году получили американские компании.

Об этом говорится в результатах исследования Стокгольмского института исследования проблем мира.

Всего в перечень попали 12 компаний из США, на них приходится 61% продаж оружия.

В рейтинг попали 4 производители из Китая, которые имеют 16% доли рынка. Среди 25 крупнейших продавцов оружия также оказались два российских предприятия.

Отмечается, что в перечень крупнейших игроков на рынке вооружений впервые вошла фирма из Объединенных Арабских Эмиратов. По оценке экспертов, компания EDGE продала оружия на 4,75 миллиарда долларов.

Как говорится в сообщении, подавляющее большинство военных предприятий США и Китая в 2019 году нарастили продажи собственной продукции. Суммарные продажи вооружений государств из топ-25 в 2019 году составили 361 миллиард долларов, что на 8,5% больше, чем годом ранее.

Экономическая правда