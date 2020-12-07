Курс гривни укрепился на 1 копейку

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 декабря на уровне 28,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 34,39 грн (на 4 декабря - 34,40 гривны).

Напоминаем:

4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

Экономическая правда