Курс гривни укрепился на 1 копейку
Понедельник, 7 декабря 2020, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 декабря на уровне 28,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 34,39 грн (на 4 декабря - 34,40 гривны).
Напоминаем:
4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.
Экономическая правда
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