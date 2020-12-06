АРМА за 10 месяцев перечислило в бюджет 13 миллионов

Агентство по управлению и менеджменту активов с начала года до конца октября перечислило в бюджет 13 миллионов от своей деятельности.

Об этом сообщил исполняющий обязаности главы ведомства Виталий Сигидин в интервью Радио Свобода.

"Есть собственно деятельность по управлению активами, эти средства в любом случае сразу попадают в государственный бюджет. В этот период, за 10 месяцев, 13 миллионов гривен уже в бюджет поступило.

По его словам, у агентства также есть 600 миллионов гривен, по которым начисляются проценты и на данный момент они достигают около 50 млн. Эти деньги находятся на депозитных счетах, но эти средства в настоящее время не являются собственностью государства.

"Это как раз потенциальная прибыль для государства. Если будет приговор суда и будут конфискованы эти средства, они перейдут сразу в государственный бюджет", - уточнил он.

Напоминаем:

Бюджет АРМА на 2020 год составил 190,45 миллиона гривен.