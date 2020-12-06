Все разделы
Укр / Рус

Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением

Воскресенье, 6 декабря 2020, 15:14
 

Первый самолет прямым сообщением "Киев - Скопье" отправился в рейс, теперь Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и контактов", - написал Кулеба в Twitter.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Киев и Скопье впервые соединит прямое авиасообщение 26 ноября 2020, 14:10
Где взять деньги на постройку самолётов? 24 ноября 2020, 17:37
Авиакомпании могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для пассажиров международных рейсов 24 ноября 2020, 10:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!