Первый самолет прямым сообщением "Киев - Скопье" отправился в рейс, теперь Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и контактов", - написал Кулеба в Twitter.