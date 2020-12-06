Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением
Воскресенье, 6 декабря 2020, 15:14
Первый самолет прямым сообщением "Киев - Скопье" отправился в рейс, теперь Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и контактов", - написал Кулеба в Twitter.
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