14 миллионов долларов на переработку кукурузы: в Винницкой области запустили инвестиционный агропроект

В Винницкой области компания "Дакса Бунге Украина" проинвестирует 14 миллионов долларов в инвестиционный агропроект на переработку кукурузы.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Отмечается, что это предприятие со 100% иностранными инвестициями, учредителями которого являются лидер по переработке кукурузы в Европе - Дакса Групп и один из крупнейших мировых трейдеров - американская компания Бунге.

На заводе возможно производить 300 тонн кукурузы в день, или 100 тыс тонн в год. 80% готовой продукции планируется реализовывать на экспорт.

Планируется создать 50 новых рабочих мест.