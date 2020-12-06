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14 миллионов долларов на переработку кукурузы: в Винницкой области запустили инвестиционный агропроект

Воскресенье, 6 декабря 2020, 14:09
 

В Винницкой области компания "Дакса Бунге Украина" проинвестирует 14 миллионов долларов в инвестиционный агропроект на переработку кукурузы.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Отмечается, что это предприятие со 100% иностранными инвестициями, учредителями которого являются лидер по переработке кукурузы в Европе - Дакса Групп и один из крупнейших мировых трейдеров - американская компания Бунге.

На заводе возможно производить 300 тонн кукурузы в день, или 100 тыс тонн в год.  80% готовой продукции планируется реализовывать на экспорт.

Планируется создать 50 новых рабочих мест.

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завод

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