14 миллионов долларов на переработку кукурузы: в Винницкой области запустили инвестиционный агропроект
Воскресенье, 6 декабря 2020, 14:09
В Винницкой области компания "Дакса Бунге Украина" проинвестирует 14 миллионов долларов в инвестиционный агропроект на переработку кукурузы.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
Отмечается, что это предприятие со 100% иностранными инвестициями, учредителями которого являются лидер по переработке кукурузы в Европе - Дакса Групп и один из крупнейших мировых трейдеров - американская компания Бунге.
На заводе возможно производить 300 тонн кукурузы в день, или 100 тыс тонн в год. 80% готовой продукции планируется реализовывать на экспорт.
Планируется создать 50 новых рабочих мест.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua