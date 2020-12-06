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Почти самая крупная партия контрабандного янтаря: правоохранители остановили незаконный вывоз 285 кг в Китай

Воскресенье, 6 декабря 2020, 12:31
 

Сотрудниками Киевской таможни совместно с правоохранителями Национальной полиции и СБУ остановили незаконный вывоз 285 кг необработанного солнечного камня из Украины в Китай.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственной таможенной службы.

Грузовое отправление в количестве 13 мест отправлялось физическим лицом самолетом в Китай. Свое отправление гражданин задекларировал как вещи.

Сейчас Национальной полицией янтарь изъяты в рамках уголовного производства.

Сообщается, что это едва ли не самая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины.

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Экономическая правда
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