Фонд социального страхования возобновил выплаты, которые были приостановлене по требованию законодательства
Суббота, 5 декабря 2020, 13:22
Фонд социального страхования в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, а также медицинские и социальные услуги, которые ранее были приостановлены по требованию законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Сообщается, что ФССУ профинансировал в полном объеме следующие выплаты пострадавшими на производстве и членам их семей, в частности:
- – единовременные пособия для более 2 тысяч пострадавших на производстве — 31,4 млн грн;
- – единовременные пособия членам 242 семей в случае смерти пострадавшего на производстве — 34,4 млн грн;
- – лекарства и изделия медицинского назначения для почти 7 000 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 32,2 млн грн;
- – расходы на дополнительное питание 99 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 0,8 млн грн;
- – расходы на специальный медицинский уход 657 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 21 млн грн;
- – расходы на постоянный посторонний уход для 2,1 тысяч пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 34,3 млн грн;
- – расходы на бытовое обслуживание 2,6 тысяч пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью — 2,11 млн грн и другие выплаты.
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