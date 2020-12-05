Благодаря Brexit Великобритания первой в Европе запретит экспорт живых животных

Великобритания станет первой страной в Европе, запретившей экспорт живых животных для последующего убоя или откорма.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на министра окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

"Живым животным обычно приходится переносить чрезмерно длительные поездки во время экспорта, страдая и травмируясь.

Ранее правила ЕС не допускали никаких изменений в этих перевозках, но выход из ЕС позволил правительству Великобритании реализовать свои планы", — отметили в профильном министерстве.

Возможный запрет будет расцениваться как один из успехов Brexit, поскольку Великобритания станет первой страной в Европе, которая прекратила подобную практику.

Однако, экспорт живых животных, похоже, продолжится из Северной Ирландии, которая некоторое время будет следовать законодательству ЕС.