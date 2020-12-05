Wizz Air начинает работать на чартерном рынке
Суббота, 5 декабря 2020, 14:50
Wizz Air начал принимать заявки на выполнение внутренних и международных чартерных рейсов.
Об этом сообщат avianews.com.
Лоу-кост готов совершать перевозки на самолетах Airbus A320 и A321 вместимостью до 239 пассажиров.
"Услуга доступна для корпоративных и поощрительных поездок, туров со многими остановками и рейсов для возвращения граждан из-за рубежа", — отметили в авиакомпании.
Клиенты Wizz Air смогут выбрать необходимый маршрут и время выполнения рейсов.
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