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Wizz Air начинает работать на чартерном рынке

Суббота, 5 декабря 2020, 14:50
 

Wizz Air начал принимать заявки на выполнение внутренних и международных чартерных рейсов.

Об этом сообщат avianews.com.

Лоу-кост готов совершать перевозки на самолетах Airbus A320 и A321 вместимостью до 239 пассажиров.

"Услуга доступна для корпоративных и поощрительных поездок, туров со многими остановками и рейсов для возвращения граждан из-за рубежа", — отметили в авиакомпании.

Клиенты Wizz Air смогут выбрать необходимый маршрут и время выполнения рейсов.

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