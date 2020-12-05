Законопроект о Бюро экономической безопасности: ко второму чтению нардепы подали около 1500 поправок
К законопроекту "О Бюро экономической безопасности Украины" № 3087-д ко второму чтению народные депутаты подали около 1500 поправок.
Об этом сообщили на встрече заместителя руководителя ОП Олега Татарова с народными депутатами и руководством налоговых органов, сообщает пресс-служба ОП.
По словам Татарова, важной функцией новой структуры должна стать аналитическая работа, поэтому Бюро экономической безопасности должен обладать качественный доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестров и баз данных.
Отмечается, что рамках подготовки законопроекту ко второму чтению народные депутаты подали к документу около 1500 поправок.
Напоминаем:
Верховная Рада 3 сентября постановили в первом чтении законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности".
Этот законопроект разработан, чтобы ликвидировать налоговую милицию, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономической безопасности.
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