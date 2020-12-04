Как исчезли акции Индустриального союза Донбасса и появилась бизнес-империя Ахметова - Громадське

3 декабря Hromadske опубликовало документальный фильм, где в расследовании Евгения Щербаня рассказывается, как акции одной из крупнейших промышленных корпораций Украины, Индустриального союза Донбасса, оказались в руках Сергея Таруты после смерти основателя Евгения Щербаня-старшего и как Ринат Ахметов получил ряд предприятий Донбасса.

Оригинальное видео вы можете посмотреть на канале Hromadske.

Евгений Щербань - украинский бизнесмен и парламентарий 2-го созыва фракции "Социально-рыночный выбор". Он был основателем и акционером ряда компаний, в частности Индустриального союза Донбасса, Финансист, АзовИмпЕкс. Его состояние оценивали в 500 миллионов долларов.

В 1996 году, когда ему было 50 лет, Щербаня вместе с женой Надеждой расстреляла группа убийц.

После его смерти акции ИСД оказались в руках Сергея Таруты. С 2013 года сын Щербаня Евгений проводит собственное расследование в попытке найти, куда делось наследство отца. Он утверждает, что акции ИСД были переданы Таруте незаконно.

Во время слушаний по делу об убийстве Щербаня-старшего в 2013 году одной из подозреваемых выступала Юлия Тимошенко, на момент убийства - президентом Единых энергосистем Украины. Это предприятие было одним из ключевых в цепи работы ИСД. Также подозревали экс-премьера Павла Лазаренко. Мотив - лобби ЕЭСУ.

Позже обвинения сняли. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Что случилось с Индустриальным союзом Донбасса?

После смерти Щербаня акции опосредованно принадлежали ему (80% акций компании), были безвозмездно переданы компании "Гефест". Это соглашение подписал Виктор Котельников - тогдашний директор компании.

Однако сын Щербаня Евгений Щербань нашел доказательства того, что основателем компании была американская "Overseas". 100% акций этой компании принадлежали жене Щербаня Надежде.

Так, акции "Гефеста" должны были перейти по американской линии к Руслану Щербаню, младшему сыну, чего не произошло. К процессу были привлечены только юристы ИСД и "Гефеста", а потому отчуждение доли произошло незаконно.

Что с "Гефестом"?

Через три месяца после смерти Щербаня-старшего Ринат Ахметов встретился с сыновьями погибшего и предъявил им вроде как оставшийся долг по их в совместном с Ахметовым бизнесе отца.

Для погашения долга Ахметов хотел долю "Гефеста", или же долю DCC (позже стала оператором мобильной связи Life).

После передачи доли Щербань-младший выяснил, что "Гефест" был основателем "АЗОВИМПЕКС", "Азовинтекс", "АзовТрейд" и ИСД. Так, заявленный Ахметовым долг оказался значительно меньше доли всех компаний, которые были переданы вместе с "Гефестом".

Как появилась ИСД и при чем здесь Ахметов?

Бизнес Щербаня начинался в 90-х с ресторана "Ретро". Вместе с партнером Юрием Дедухом они начали ресторанный бизнес, начали заниматься торговлей с Молдовой. Позже основали бизнес в металлургии. У Щербаня была идея создать промышленный узел с машиностроением, энергетикой и промышленностью вместе.

В конце 90-х ресторан "Ретро" обстреляли. Щербань и Дедух поняли, что с защитой могут помочь Алик Грек и Ринат Ахметов. Так они договорились о "защите" поставок в Россию ликеро-водочных изделий.

Позже сотрудничество олигарх будет отрицать, а следствие связь так и не установит.

Владимир Шевчук, бывший бизнес-партнер Щербаня рассказывает, что бизнесмен имел доли во многих холдингах. И в 1994 году стал членом парламента.

Соответственно, он должен был делегировать бизнес другим людям и членов семьи. Одним из тех, кому управления передали, был Тарута.

Тогда он работал на "Азовстали", позже был назначен директором на "АЗОВИМПЕКС" и исполнительным директором ИСД.

В становлении ИСД ключевым моментом была программа "Штрипс-труба-газ", что рассчитывалась с Единой энергосистемой за газ трубами. Только на этих трубах ИСД получил 60 миллионов долларов прибыли в 1996 году.

Полученный газ ИСД поставляла предприятиям Донецкой области, которые часто оказывались в долгах - так ИСД смог приватизировать большинство местных госкомпаний. В частности те, что сейчас принадлежат Ринату Ахметову. Оборотные средства тогда составляли более 2 миллиардов гривен (по тому курсу - 1 миллиарда долларов).

В суде в 2013 году Сергей Тарута утверждал, что к 2002 году бизнес не был прибыльным и "ничего из себя не представлял". Однако в расследовании утверждается, что Тарута и сам получал 2% с прибыли 96-го года.

В конце фильма Евгений Щербань рассказывает, что хочет дать запуск делу ввиду всех доказательства незаконного присвоения акций. "Но перед тем я хочу встретиться с Ахметовым, задать ему несколько вопросов и взглянуть в глаза", - заканчивает он.