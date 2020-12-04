Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня незначительно укрепилась

Пятница, 4 декабря 2020, 20:30
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 декабря на уровне 28,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 34,39 грн (на 4 декабря - 34,40 гривны).

Напоминаем:

4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.

3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25- 28,28 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась 4 декабря 2020, 17:50
НБУ четвертую неделю подряд не проводит интервенций на межбанке 4 декабря 2020, 17:10
Курс валют на 4 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки 4 декабря 2020, 11:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!