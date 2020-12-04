Официальный курс: гривня незначительно укрепилась
Пятница, 4 декабря 2020, 20:30
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 декабря на уровне 28,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 34,39 грн (на 4 декабря - 34,40 гривны).
Напоминаем:
4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.
3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.
3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25- 28,28 гривни.
Экономическая правда
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