Укрэксимбанк продает единым лотом сеть супермаркетов "Амстор"

Государственный "Укрэксимбанк" выставил на продажу единым лотом сеть супермаркетов "Амстор" - имущество реализуется для урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В лот входят здания общественно-торговых центров, земельные участки, торговое оборудование в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе и Одессе.

Объекты могут заинтересовать инвесторов, которые планируют развивать розничную торговлю с широким географическим охватом. Торговые площадки сети состоят из магазинов формата "гипер- и супермаркет", "торговый центр", Cash&Carry и т.п., рассчитанные на обслуживание широкого круга потребителей и предназначенные для продажи продовольственных и непродовольственных товаров, продукции собственного производства на фудкортах, а также проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа имущества состоится путем электронного аукциона в системе ProZorro.Продажи. Прием предложений на участие в торгах продолжается до 20:00 13 декабря 2020 года.

Начальная цена лота - 283,5 млн гривен.

Также отдельным лотом реализуется земельный участок в Киеве на массиве Березняки.

"Участок общей площадью более 4 га расположен на пересечении улицы Березняковской и Днепровской набережной. Целевым назначением является строительство, эксплуатация и обслуживание культурно-торгового комплекса", - добавили в банке.

Начальная цена лота - 132,2 млн гривен.

Напомним, в 2015 году Хозяйственный суд Днепропетровской области признал ООО "Амстор", развивавший в Украине сеть одноименных продуктовых супермаркетов, банкротом и постановил ввести процедуру ликвидации предприятия сроком на год.

Экономическая правда