Мировой долг достигнет 265% общего произведенного продукта - эксперты

Мировой долг достигнет 200 триллионов долларов, что составляет 265% мирового продукта, однако долгового кризиса пока не предвидится.

Об этом сообщают Reuters со ссылкой на S & P Global.

Эксперты аналитической компании S & P Global утверждают, что соотношение долга к мировому продукта возросло на 14% в результате пандемии. Однако тренд к росту доли наблюдался и ранее, коронакризис только усилил его.

Связано это с тем, что на всех уровнях от компаний до домохозяйств появилась потребность в кредитных средствах из-за экономического падения.

Но аналитики не видят в этом явлении будущего долгового кризиса.

"Ожидаемый рост доли долга в мировом ВВП в 2020 году вряд ли повлечет за собой долговой кризис в ближайшее время. Экономики восстанавливаются, вакцины уже поставляются, процентные ставки остаются на низком уровне, а долговое поведение возвращается в норму", - комментируют в S & P Global.

Если мировая экономика и дальше продолжит восстанавливаться, мировая доля долга к ВВП уменьшится до 256% к 2023 году.

В компании отмечают, что после рецессий типичным является общее уменьшение объемов долга.

Экономическая правда