Марченко: Госказначейство финансирует только обоснованные расходы
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Госказначейство осуществляет выплаты, но финансируются только обоснованные расходы (с учетом целевого назначения), по его словам, финансовая ситуация контролируемая.
Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Подчеркиваю, что финансовая ситуация контролируемая и не вызывает беспокойства. Казначейство осуществляет выплаты. Но финансируются только обоснованные расходы (с учетом целевого назначения) после того, как поступают соответствующие платежки", - подчеркнул Марченко, отвечая на вопрос о ситуации с финансированием расходов госбюджета.
"Каждый раз в конце года распорядители бюджетных средств пытаются ускоренно использовать накопленные средства. Эта порочная практика тянется уже годами и давно пора от нее отказаться", - пояснил он.
По словам Марченко, главные распорядители бюджетных средств в течение года должны соблюдать строгую финансовую дисциплину, но не справляются с этой задачей.
"Нужно эффективнее планировать расходы и рационально использовать выделенные бюджетные средства", - добавил министр.
По его словам, по состоянию на 1 декабря по общему фонду госбюджета распорядители и получатели средств недовыполнили плановые показатели января-ноября с расходов в сумме 101 млрд грн. В 2019 году этот показатель составлял 68,4 млрд грн.
"Вместе с тем Минфин никому не даст бездумно тратить бюджетные средства. Если в конце года какое-то ведомство решило наверстать план использования средств, чтобы, другими словами, "освоить" их, то у нас точно возникнет вопрос к качеству и целесообразности расходов", - заверил глава Минфина.
"За последние несколько месяцев распорядители средств вносили изменения в росписи (перераспределяли расходы и делали опрокидывания между программами) на общую сумму более 8 млрд грн", - уточнил он.
Марченко добавил, что на начало декабря на Едином казначейском счете было 19,8 млрд грн.
"За казначейским счетом: по состоянию на 1 декабря 2020 на ЕКС есть деньги. Это почти 19,8 млрд грн. Например, в 2018 году на эту же дату было 17,2 млрд грн, в 2016 году 27,6 млрд грн", - сказал он.
Напомним:
Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщала, что Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов - остановка означает, что государство отказывается от финансирования в первую очередь капитальных расходов (ремонт, реконструкция, строительство и другие).
"Государственный бюджет не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Сразу двое высокопоставленных чиновников в Кабинете министров сообщили ЭП, что с 20 ноября Государственная казначейская служба (ГКС) остановила финансирование всех расходов, кроме защищенных (заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов. - ЭП).
Последние запросы от главных распорядителей бюджетных средств на проведение незащищенных расходов ГКС обслуживала 20 ноября. В 2019 году на аналогичный шаг, через переброски бюджетных средств и невыполнение поступлений от таможни, премьер-министр Алексей Гончарук ушел 17 декабря", - говорится в материале ЭП.
Отмечалось, что министр финансов Сергей Марченко из-за "плотного графика" не нашел возможности прокомментировать остановку финансирования расходов из госбюджета.
Читайте подробнее в статье: Бюджетный кризис настиг Украину: средств на незащищенные расходы уже нет
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua