НБУ обязал банки публиковать на сайтах данные о вознаграждении топ-менеджменту
Нацбанк обнародовал положения о требованиях к положениям в отчете о вознаграждении членов наблюдательных советов и правления банков - положения и отчеты банк должен размещать на своей веб-странице.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Это новый подход, основанный на лучших международных подходах и практике. Теперь требования положений и отчетов о вознаграждении регулируются отдельным Положением регулятора.
Новый подход будет способствовать большей прозрачности принятия решений о вознаграждении. Разработкой положений и отчетов о вознаграждении занимается комитет по вознаграждениям банка. Положения и отчет о вознаграждении членов совета утверждается общим собранием участников/акционеров банка, а положение и отчет о вознаграждении членов правления - совет банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с положением в годовом отчете банк отмечает информацию о суммах вознаграждения членам органов управления (отдельно по совета и правления), которые были выплачены в течение отчетного финансового года.
Главные требования к положению о вознаграждении:
- прозрачность, понятность и ориентированность на избежание конфликта интересов в банке;
- соответствие политике управления рисками;
- соответствие созданной в банке системе распределения полномочий в принятии решений и корпоративному управлению;
- обоснованность вознаграждения по аналогичным рыночным показателям размерам и условиям выплаты вознаграждения.
При этом, отчет о вознаграждении должна содержать следующую информацию:
- сумму вознаграждения, в том числе фиксированные и переменные составляющие;
- сроки фактической выплаты вознаграждения, их соответствие положению о вознаграждении;
- полное описание структуры всех составляющих вознаграждения;
- критерии оценки эффективности, по результатам достижения которых была начислено переменное вознаграждение.
Положение о требованиях к положений и отчетов о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления банка утверждено постановлением Правления НБУ от 30 ноября 2020 №153, которое вступает в силу с 4 декабря 2020 года.
Экономическая правда
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