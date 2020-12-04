Кардер на Porsche Cayenne: В Киеве задержали болгарского мошенника

В ходе спецоперации службы безопасности Приватбанка и Главного следственного управления и Департамента киберполиции НПУ задержали 54-летнего гражданина Болгарии, который с начала 2020 года наладил в Киеве "бизнес" по краже данных платежных карт пользователей украинских банков.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

"Болгарский мошенник устанавливал на картоприемник банкоматов несанкционированные устройства для считывания информации с магнитных полос карт, а над клавиатурами видеокамеры для записи введенных клиентами PIN-кодов. Затем с использованием полученных данных деньги со счетов клиентов похищались.

У задержанного по месту жительства и в автомобиле "Porsche Cayenne" изъято 72 пластиковые карты с нанесенными на них магнитными полосами скомпрометированных карт клиентов, на которых были написаны PIN-коды этих карт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГСУ НПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК. Проводятся следственные действия, задержанному избирается мера пресечения.

Экономическая правда