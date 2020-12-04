Нефть дорожает пятую неделю подряд, Brent достигает 50 долларов

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на торгах 4 декабря после решения ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом нефтяные цены могут продемонстрировать рост по итогам пятой недели подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:17 по киевскому времени составляет 49,65 доллара за баррель, что на 0,94 доллара (1,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,46 доллара (1%) - до 48,71 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет 46,4 доллара за баррель, что на 0,76 доллара (1,67%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы увеличились в цене на 0,36 доллара (0,8%) - до 45,64 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс б/с.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

По мнению экспертов Commonwealth Bank of Australia новое соглашение означает, что мировые запасы нефти смогут начать уменьшаться в первом квартале 2021 года. Между тем они отмечают, что рост поставок из Ливии и потенциальное увеличение добычи в Иране в случае улучшения отношений с США могут оказать на нефтяные цены давление.