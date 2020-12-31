Нацбанк продал на межбанке 46 миллионов долларов на этой неделе
Нацбанк в период с 28 по 31 декабря продал на межбанковском валютном рынке 46,3 миллиона долларов, операций по покупке валюты не происходило.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Все интервенции осуществлялись по единому курсу.
Нацбанк в период с 21 по 24 декабря продал на межбанковском валютном рынке 43,1 млн долларов, не покупая валюту.
Всего с начала года Нацбанк приобрел 4,93 млрд долларов и продал валюты на 3,9 млрд долларов.
За декабрь НБУ приобрел 378,6 млн долларов, продал - 89,4 млн долларов.
Напомним:
Нацбанк в период с 21 по 24 декабря продал на межбанковском валютном рынке 43,1 млн долларов, не покупая валюту.
В течение 14-18 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 299,6 млн долларов.
В течение 7-11 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов.
Экономическая правда
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