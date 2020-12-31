Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евроась к доллару
Четверг, 31 декабря 2020, 10:18
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 31 декабря на уровне 28,27 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,74 грн (на 30 декабря - 34,64 гривни).
Напоминаем:
30 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.
30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,21 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 30 декабря на уровне 28,26 гривни.
Экономическая правда
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