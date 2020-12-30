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Украина в 2020 году почти вдвое увеличила импорт черной икры

Среда, 30 декабря 2020, 14:05
 

Украина за 11 месяцев 2020 года импортировала 7,2 т икры осетровых рыб (черной икры) на общую сумму в 1,27 млн долларов - это почти вдвое больше показателя прошлого года (3,7 т общей таможенной стоимостью 637 тыс долларов).

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

Отмечается, что основным поставщиком черной икры в Украине стал Китай - 6,2 т или около 85% всего объема.

 

В топ-5 стран поставщиков также вошли Италия, Молдова, Уругвай и Нидерланды.

"В Украине ниша промышленного разведения осетровых рыб и производства икры пока слабо развита, но все же есть первопроходцы. Ожидается, что с развитием потребления украинские производители черной икры также займут значительную нишу на нашем рынке.

Сейчас таможенная стоимость импорта икры осетровых составляет 175 долларов/кг, тогда как розничная цена составляет от 1000 грн/100 г", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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импорт Украина

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