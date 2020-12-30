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В Мининфраструктуры анонсировали передачу в концессию вокзалов в Киеве и Виннице

Среда, 30 декабря 2020, 12:25
 

В Министерстве инфраструктуры как первые потенциальные концессии рассматривают вокзалы Киева и Винницы, также начнется подготовка к концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания относительно исследования по оценке рынка в рамках пилотного проекта концессии пассажирских вокзалов городов Харьков, Днепр, Винница, Хмельницкий, Николаев, Чоп, Киев.

"Тестирование интереса международных и локальных инвесторов в соответствии с различными сценариями группировки транзакции пилотных вокзалов важно для принятия дальнейших решений по следующим шагам проекта, в частности написания концептуальной записки и ТЭО.

Министерство инфраструктуры ожидает плодотворное сотрудничество с инвесторами, которые заинтересованы в развитии современной железнодорожной инфраструктуры и реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в Украине", - говорится в сообщении.

"Мы ожидаем крупных международных игроков, которые имеют соответствующий опыт по управлению вокзалами и готовы инвестировать. Так же как и локальных инвесторов.

Преимущества получат все стейкхолдеры: государство и местные органы власти - дополнительные рабочие места и налоги, концессионные платежи; Укрзализныця - уменьшение убытков, обновление и развитие инфраструктуры; инвестор - прибыль; потребители - качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Экономическая правда

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концессия Криклий Мининфраструктуры

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