Курс валют на 30 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,21 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,22 - 28,25 гривни;

Евро - 34,60 - 34,63 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,06 - 28,32 гривни. Евро покупают по 34,07 гривни, продают по 34,66 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,18 - 28,29 гривни, евро - 34,21 - 34,35 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 30 декабря на уровне 28,26 гривни.

29 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.

29 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,21 гривни.

28 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 декабря на уровне 28,37 гривни.

Экономическая правда