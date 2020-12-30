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Официальный курс: гривня немного укрепилась

Среда, 30 декабря 2020, 10:15
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 30 декабря на уровне 28,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,64 грн (на 29 декабря - 34,65 гривни).

Напоминаем:

29 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.

29 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,21 гривни.

28 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 декабря на уровне 28,37 гривни.

Экономическая правда

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