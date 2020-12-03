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Байден поддержал предоставление 908 миллиардов помощи для экономики США

Четверг, 3 декабря 2020, 20:54
 

Новоизбранный президент США Джо Байден поддержал предложение группы бипартийных политиков по оказанию помощи в 908 миллиардов долларов для экономики.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Байдена, это не станет решением проблемы, но предоставит быстрое облегчение для людей, пострадавших в результате корона-рецессии. Он также отметил, что эта помощь может быть лишь авансом власти перед будущими решениями.

Байден отметил, что вероятность оказания помощи остается очень мала, пока Дональд Трамп находится в офисе. "Повторю очевидное: сейчас я просто не способен помочь сразу".

Он также подчеркнул, что все законопроекты по помощи должны учитывать обеспечение по безработице, ресурсы для безопасной работы малого бизнеса, мораторий на принуждение выселения и помощь государственной и местной власти.

Экономическая правда

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США

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