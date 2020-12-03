Все разделы
Укр / Рус

За ноябрь в Украине зарегистрировали на 17% меньше новых авто чем в прошлом году

Четверг, 3 декабря 2020, 20:38
 

За ноябрь количество регистраций новых авто в Украине упало на 16,9% по сравнению с прошлым годом, к октябрю - на 15,6%.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

Количество зарегистрированных авто упала как в частном, так и в корпоративном секторах. Количество новых регистраций в Украине сократилась на 16,9% к прошлогодним показателям - это 7117 транспортных средств. Больше всего новых автомобилей зарегистрировали французского Renault (1173 единицы), что на 33% меньше, чем в 2019 году.

Значительно увеличились регистрации Ravon, Ford, Lada относительно прошлогодних показателей.

В корпоративном секторе падение к прошлому году относительно небольшое и составляет -2,7%. Относительно октября объемы регистраций упали на 21,6%. Лидерство также принадлежит Renault (216 единиц) без количественных изменений относительно 2019 года.

Наибольший прирост в корпоративном секторе к прошлому году показывают машины Peugeot и Citroen.

Автобусов и миниавтобусов зарегистрировали на 29% меньше, чем в прошлом году и на 38% меньше, чем за октябрь.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто

powered by lun.ua
Материалы по теме
ФЛПы, протесты, "евробляхи" и страхи Зеленского: как власть уступает улице 2 декабря 2020, 18:40
Протесты под Радой: ФОПы и владельцы "евроблях" могут объединиться – источники 2 декабря 2020, 14:55
Спрос на новые легковые авто в годовом измерении упал на 17% – ассоциация 2 декабря 2020, 09:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!