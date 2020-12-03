За ноябрь в Украине зарегистрировали на 17% меньше новых авто чем в прошлом году

За ноябрь количество регистраций новых авто в Украине упало на 16,9% по сравнению с прошлым годом, к октябрю - на 15,6%.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

Количество зарегистрированных авто упала как в частном, так и в корпоративном секторах. Количество новых регистраций в Украине сократилась на 16,9% к прошлогодним показателям - это 7117 транспортных средств. Больше всего новых автомобилей зарегистрировали французского Renault (1173 единицы), что на 33% меньше, чем в 2019 году.

Значительно увеличились регистрации Ravon, Ford, Lada относительно прошлогодних показателей.

В корпоративном секторе падение к прошлому году относительно небольшое и составляет -2,7%. Относительно октября объемы регистраций упали на 21,6%. Лидерство также принадлежит Renault (216 единиц) без количественных изменений относительно 2019 года.

Наибольший прирост в корпоративном секторе к прошлому году показывают машины Peugeot и Citroen.

Автобусов и миниавтобусов зарегистрировали на 29% меньше, чем в прошлом году и на 38% меньше, чем за октябрь.

Экономическая правда