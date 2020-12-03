Минцифра использует 128 миллионов на развитие доступных электронных услуг

Минцифра будет реализовывать проект с бюджетом в 128 миллионов гривен для создания равного доступа к электронным услугам среди различных слоев населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Проект сроком на три года под названием "Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Поддержка DIA). Он осуществляется при финансовой поддержке Правительства Швеции и ПРООН.

Его основная цель - обеспечить равный доступ к цифровым услугам для всех украинцев с учетом особенностей пользования электронными услугами в различных социальных группах.

Программа направлена на пожилых людей, лиц с инвалидностью, проживающих за чертой бедности, в сельской местности и пораженных конфликтом территориях, этнические меньшинства, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и ветеранок.

В министерстве отмечают, что цифровые решения для каждой из этих групп будут отличаться. Поэтому нужно разработать соответствующие модели, которые бы учитывали эти различия "для достижения максимального комфорта пользователей и эффективности онлайн или мобильных решений".

Для достижения цели в рамках программы будут работать над комплексными услугами для граждан с уязвимых слоев населения, разработкой программного обеспечения, улучшением уровня коммуникации по электронным услугам. В фокусе также повышение цифровой грамотности.

Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Ґерчева заметила, что хоть переход в "цифру" и создает равные возможности, он также может усугубить уже имеющееся неравенство.

"Проект предусматривает инклюзивный подход и учет гендерных аспектов при разработке услуг, чтобы Украина, переводя государственные услуги в электронный формат, не оставила никого без внимания", - прокомментировала она.

Экономическая правда