Официальный курс: гривна продолжает укрепляться к доллару
Четверг, 3 декабря 2020, 19:18
Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек, установив его на 4 декабря на уровне 28,30 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро, наоборот, продолжает ослабевать и установился на уровне 34,40 грн (на 3 декабря - 34,32 гривны).
Напоминаем:
3 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривны.
3 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25- 28,28 гривны.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua