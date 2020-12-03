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Официальный курс: гривна продолжает укрепляться к доллару

Четверг, 3 декабря 2020, 19:18
 

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек, установив его на 4 декабря на уровне 28,30 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро, наоборот, продолжает ослабевать и установился на уровне 34,40 грн (на 3 декабря - 34,32 гривны).

Напоминаем:

3 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривны.

3 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25- 28,28 гривны.

Экономическая правда

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