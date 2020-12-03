Гривня на закрытии межбанка укрепилась к доллару
3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25 - 28,28 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,25 - 28,28 гривни;
Евро - 34,35 - 34,38 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,26 - 28,47 гривни. Евро покупают по 33,95 гривни, продают по 34,44 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,33 - 28,43 гривни, евро - 34,10 - 34,21 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 28,44 гривни.
3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.
2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривни.
2 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.
Экономическая правда
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