Гривня на закрытии межбанка укрепилась к доллару

3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25 - 28,28 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,25 - 28,28 гривни;

Евро - 34,35 - 34,38 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,26 - 28,47 гривни. Евро покупают по 33,95 гривни, продают по 34,44 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,33 - 28,43 гривни, евро - 34,10 - 34,21 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 28,44 гривни.

3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.

2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривни.

2 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.

Экономическая правда