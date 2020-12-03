ОПЕК + работают над компромиссом по добыче нефти в 2021 году - СМИ

3 декабря проходит встреча представителей стран-экспортеров нефти, где решается вопрос ограничений на добычу нефти в следующем году.

Об этом сообщает Reuters.

Споры возникли на фоне неопределенности относительно спроса на нефть в следующем году с появлением вакцин от COVID-19.

Ранее ОПЕК + установила ограничения добычи в 7,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что составляет 8% мирового предложения, как минимум до марта.

Однако в конце октября появились сообщения от двух компаний, что разработали эффективные вакцины от COVID-19. Это усилило оптимистические настроения относительно спроса в 2021 году. Так, ряд стран-поставщиков начал сомневаться в необходимости сохранения сверхнизких ограничений на нефть.

Среди стран, которые хотят поставлять на рынок больше нефти - Россия, Ирак, Нигерия, ОАЭ.

Делегат ОПЕК + сообщил, что страны движутся к компромиссу

Источники сообщают, что на встрече будут рассматриваться ослабление ограничений. Среди вариантов предлагают увеличивать допустимое предложение в сутки на величину от 0,5 до 1 миллиона баррелей с января.

Наиболее вероятный результат - договоренность о ежемесячном повышении лимита на 0,5 миллиона баррелей.

ОПЕК + сейчас важно сбалансировать цену таким образом, чтобы помочь бюджетам стран, зависящих от экспорта нефти. Однако при этом не спровоцировать увеличение предложения главного конкурента - США.

Также потребность в компромиссе вызвана тем, что Россия может принимать более низкий уровень цен на нефть, зато член ОПЕК Саудовская Аравия - нет.

Экономическая правда