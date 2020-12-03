Стоимость ремонта 1 км дорог выросла вдвое, хотя цены на материалы почти не изменились – CoST Ukraine

Средняя стоимость 1 километра текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла до 11,194 млн грн - это на 91,6% больше, чем в 2019 году, при этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.

Такие данные на брифинге сообщил исполнительный директор инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослав Абрамов, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации публичного модуля аналитики ProZorro, средняя стоимость 1 км нового строительства в 2020 году составила 90,216 млн грн (-14,3%), реконструкции - 36,061 млн грн (-44,7%), капитального ремонта - 25,184 млн грн (+ 4%).

По словам Абрамова, в то же время текущий средний ремонт приблизился к капитальному ремонту по качеству исполнения и объемам проведения работ. Кроме того, увеличилась стоимость за увеличения набора работ, в том числе - укрепление основания.

Также в CoST Ukraine добавили, что стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.

В частности, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс грн.

"Важно понимать, что применение среднего текущего ремонта - это была вынужденная мера. Внедряется она с 2012 года. Его внедряют, поскольку это самый простой способ реализовать проект в рамках строительного сезона. Трудно сказать, насколько это эффективно сейчас. Реальный результат увидим через несколько лет" , - сказал Абрамов.

"Если говорить о стоимости текущего среднего ремонта, работы выполнены не просто так - срезали асфальт и сверху что-то накатали, а действительно усилили основу, обустроили освещения, барьерное ограждение. И это все есть.

Конечно, с открытым данными нужно еще работать, это есть в Prozorro, их нужно анализировать, и мы дальше будем искать пути, чтобы это все автоматизировать. Но работы оплачены не просто так", - прокомментировала во время брифинга глава Команды поддержки реформ при "Укравтодоре" Александра Азархина.