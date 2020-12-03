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Дефицит Пенсионного фонда составляет более 18 миллиардов

Четверг, 3 декабря 2020, 15:31
 

Расходы Пенсионного фонда за январь-ноябрь в этом году превысили доходы на 18,4 миллиарда гривен, в ноябре - на 1,1 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансувань из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 251 миллиард, то есть 60%. В 2019 эта доля составляла 55,5%.

В общем, за 11 месяцев в этом году Фонд получил 417 миллиардов гривен, из которых 166 миллиардов - средства госбюджета.

Расходы за этот период составили 435,3 миллиарда. Таким образом, дефицит достигает 18,4 миллиарда гривен.

С начала года Фонд получил на 19,4 миллиарда гривен меньше плановых поступлений по Единому соцвзноса, в ноябре - на 1,5 миллиарда меньше.

Расходы в ноябре вновь превысили поступления: 40 миллиардов против 38,9 миллиарда гривен. Ранее сообщалось, что октябрь стал первым месяцем года, где доходы Пенсионного фонда сравнялись с расходами.

Экономическая правда

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пенсии Пенсионный фонд

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