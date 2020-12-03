Минфин обвинил учреждения здравоохранения в неэффективном использовании бюджетных денег

По состоянию на 1 октября 2020 года остатки средств на счетах 220 учреждений здравоохранения, предоставляющих услуги по программе медгарантий, по оперативным данным, составляют более 10 млрд грн - это может свидетельствовать о неэффективном использовании ими бюджетных средств в сфере здравоохранения.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает пресс-служба Минфина.

Подчеркивается, что в 4 учреждениях здравоохранения остатки на счетах превышали 100 млн гривен. Речь идет о таких заведениях:

Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Львовская обл.) - 144,3 млн грн;

Городскую клиническую больницу № 4 Днепровской городского совета (Днепропетровская обл.) - 134,5 млн грн;

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Харьковская обл.) - 122,8 млн грн;

Северодонецкую городскую многопрофильную больницу (Луганская обл.) - 105,7 млн гривен.

"В 14 учреждениях остатки на счетах составляли от 50 до 100 млн грн. Итого сумма остатков на счетах этих учреждений составила 948,28 млн грн.

Почти половина учреждений здравоохранения (1012 заведений) имели остатки средств на счетах в размере от 1 до 10 млн грн. Общая сумма остатков на счетах этих учреждений составила 3 ​​795,7 млн грн", - подчеркнули в Минфине.

"Минфин призывает к максимально эффективному использованию средств. Каждая гривня бюджетных средств должна работать в интересах граждан максимально эффективным способом.

Учитывая запланированное увеличение бюджетных расходов на сферу здравоохранения до 5% ВВП к 2023 году, Министерство финансов ожидает от всех распорядителей и получателей бюджетных средств в сфере здравоохранения, чтобы они максимально эффективно использовали каждую гривню средств налогоплательщиков. Пациенты должны знать, что о них заботится", - заявил Роман Ермоличев.

Также подчеркивается, что Министерством здравоохранения не используются средства, находящиеся на счетах ведомства по состоянию на 1 декабря 2020 года - 20,9 млрд гривен. Это свидетельствует о неэффективном использовании ими бюджетных средств.

Экономическая правда