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Население впервые в этом году купило валюты больше, чем продало

Четверг, 3 декабря 2020, 09:00
 

Продажа населением наличной валюты в ноябре 2020 года впервые с начала года превысила объем покупки.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В ноябре по сравнению с октябрем текущего года украинцы сократили продажу валюты на 3% – до 1,32 млрд долларов в эквиваленте, в то время как покупка выросла на 11,7% – до 1,44 млрд долларов в эквиваленте.

 

Таким образом, чистая покупка валюты населением в ноябре составила 127,76 млн долларов.

Напоминаем:

Объем продажи населением наличной валюты в октябре 2020 года превысил объем покупки на 53,5 млн долларов, тогда как в сентябре чистая продажа валюты населением составляла 135,5 млн долларов, в августе – 151,2 млн долларов.

Экономическая правда

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