Население впервые в этом году купило валюты больше, чем продало
Продажа населением наличной валюты в ноябре 2020 года впервые с начала года превысила объем покупки.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
В ноябре по сравнению с октябрем текущего года украинцы сократили продажу валюты на 3% – до 1,32 млрд долларов в эквиваленте, в то время как покупка выросла на 11,7% – до 1,44 млрд долларов в эквиваленте.
Таким образом, чистая покупка валюты населением в ноябре составила 127,76 млн долларов.
Напоминаем:
Объем продажи населением наличной валюты в октябре 2020 года превысил объем покупки на 53,5 млн долларов, тогда как в сентябре чистая продажа валюты населением составляла 135,5 млн долларов, в августе – 151,2 млн долларов.
Экономическая правда
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