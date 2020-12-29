Ryanair и Wizz Air лишат своих британских акционеров права голоса

Авиакомпании Ryanair и Wizz Air лишат своих акционеров права голосования для того, чтобы защитить свой статус европейских компаний и не потерять лицензию.

Об этом сообщает BBC.

Права голосования британские акционеры (и другие акционеры-нерезиденты стран ЕС) потеряют 1 января, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

По закону, авиалинии, осуществляющих полеты внутри ЕС должны находиться в собственности граждан ЕС или аффилированных стран.

В Ryanair заявили, что британским акционерам будет запрещено посещать или участвовать в общих встречах. В комментарии Лондонской бирже компания объяснила, что эти ограничения будут действовать, пока правления компании не определит, что лицензии авиаперевозчика ничего не угрожает.

Wizz Air сообщили, что в результате Brexit 80% акций окажется в руках нерезидентов стран ЕС. Для того, чтобы это предотвратить, акции 60% инвесторов попадут под новые ограничения и будут лишены права голоса.

Еще одна авиакомпания, easyJet, сообщила, что также ограничивает права голосования по акциям для инвесторов, чтобы обеспечить владение 50% компании резидентами стран Евросоюза.

Экономическая правда