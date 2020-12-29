Закрытие межбанка: гривня укрепилась

29 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,21 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,19 - 28,21 гривни;

Евро - 34,57 - 34,60 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,09 - 28,33 гривни. Евро покупают по 34,10 гривни, продают по 34,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,23 гривни, евро - 34,17 - 34,26 гривни.

Напоминаем:

29 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.

28 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 декабря на уровне 28,37 гривни.

Экономическая правда