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Фонд гарантирует 39% общей суммы вкладов физлиц в банках

Вторник, 29 декабря 2020, 16:13
 

Фонд гарантирования вкладов физлиц покрывает вклады до 200 000 гривен: их сумма в банках-участниках составляет 227,1 миллиарда гривен, это 39% суммы всех вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Общая сумма вкладов физлиц на протяжении ноября выросла на 7,33 миллиарда гривень и составляет 582 миллиарда на 1 декабря.

Из них вкладов в национальной валюте - 335,6 миллиарда, еще 246,8 миллиарда гривень в эквиваленте - в иностранной. За октябрь объем гривневых вкладов вырос на 4,9 миллиарда, валютных - на 2,5 миллиарда.

ФГВФЛ покрывает вклады суммой меньше 200 тысяч гривень - такими вкладам обладают 98% физлиц. На еще 2% приходится 355 млрд вкладов суммой более 200 тысяч.

ФЛП в структуре вкладчиков - 3,2%, их вклады суммарно составляют 45,7 миллиарда гривень (7,8% общих вкладов).

По состоянию на 1 декабря 2020 в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 73 банка.

Экономическая правда

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ФГВФЛ вклады банк

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