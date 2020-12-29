Зеленский подписал ратификацию соглашения о партнерстве между Украиной и Британией

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как свидетельствует портал Верховной рады, закон был возвращен в парламент с подписью президента 28 декабря. Великобритания приветствовала подписание.

"Великобритания приветствует подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, которым ратифицируется британско-украинское соглашение о стратегическом партнерстве, которое вступит в силу 1 января 2021 года и активизирует сотрудничество в сферах политики, торговли и безопасности между нашими странами", - заявило посольство Великобритании в Украине в Twitter.

Украина и Великобритания подписали соглашение во время визита президента Зеленского в Лондон 8 октября.

Соглашение предусматривает сохранение преференциального доступа украинских товаров на британский рынок и создание зоны свободной торговли между государствами. 98% украинского экспорта не будет облагаться пошлиной.

Соглашение также усиливает политическое партнерство двух государств, выводит на новый уровень стратегическое партнерство в противодействии российской агрессии.

Европейская правда