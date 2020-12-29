Гендиректор Carlsberg рассказал, что отпугивает иностранных инвесторов в Украине

Генеральный директор "Карлсберг Украина" Евгений Шевченко

Непредсказуемость законодательства, отсутствие четкой государственной стратегии по привлечению прямых иностранных инвестиций, отсутствие гарантии прав собственности, а также отсутствие справедливой судебной системы отпугивают иностранных инвесторов от вложений в Украину.

Об этом заявил генеральный директор производителя пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков "Карлсберг Украина" Евгений Шевченко в интервью Экономической правде.

По словам Шевченко, Украина в течение 10 последних лет не была инвестиционно привлекательной страной.

"Но если говорить о том, что происходит сейчас, то волатильность в Кабинете министров на уровне принимаемых решений не способствует инвестиционной привлекательности", - добавил он.

Гендиректор Carlsberg Ukraine считает, что дать толчок Украине в плане инвестиционной привлекательности может судебная реформа и гарантия прав частной собственности. По мнению топ-менеджера, амнистия капитала или снижение налогов не улучшат ситуацию.

"Налоговый рай" привлечет высокорисковых инвесторов, которые придут зарабатывать большую маржу, при этом закладывая риски потери бизнеса или рейдерских атак. Серьезных институциональных инвесторов это не привлечет. Хотя налоговая нагрузка в Украине, справедливости ради скажу, очень высокая", - заявил Шевченко.

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Экономическая правда