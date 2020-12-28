Правительство дало старт созданию нового МинАПК

Кабмин принял проект постановления об отмене решения о реорганизации МинАПК путем присоединения к Минэкономики, что дает старт созданию нового МинАПК.

Документ одобрили на заседании 28 декабря с доработкой в ​​секретариате Кабмина.

"Постановлением Верховной Рады от 17 декабря назначен Роман Лещенко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины. Согласно закону о центральных органах исполнительной власти, министерство образуется, ликвидируется и реорганизуется Кабмином по представлению премьера.

Проектом постановления предлагается отменить решение о реорганизации МинАПК путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Это, по сути, дает старт созданию нового МинАПК", - пояснил он.

Напомним:

Верховная Рада поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Восстановление работы профильного аграрного министерства состоится в начале 2021 года, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Экономическая правда