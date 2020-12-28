Лоукост Wizz Air может зайти в шестой аэропорт Украины

Венгерский лоукст Wizz Air может открыть полеты из Винницы - город станет 6 аэропортом Украины, где представлена ​​авиакомпания.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на отчет мэра Винницы Сергея Моргунова перед Винницким горсоветом.

"В мае 2020 года провели переговоры с Wizz Air, и они нам подтвердили четыре направления - Германию, Польшу, Австрию и Венгрию", - сказал мэр Винницы.

Моргунов отметил, что речь идет о потенциальном открытии рейсов из Винницы в Берлин, Будапешт, Вену и Варшаву. "И дальше там были возможности и перспективы по Италии", - добавил мэр.

В то же время Моргуонв подчеркнул важность обеспечения безопасности полетов, для чего в местном аэропорту необходимо провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы. В государственном бюджете на 2021 год на эти цели выделили 604 млн грн.

По словам мэра, город готов за свой счет провести реконструкцию терминала. По оценкам мэра, это позволит увеличить пропускную способность до 400 пассажиров в час.

Сейчас Wizz Air работает в киевском аэропорту Жуляны, а также - во Львове, Одессе, Запорожье и Харькове. В Киеве и Львове находятся базы Wizz Air с самолетами и украинскими экипажами.