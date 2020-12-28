Нардеп Качура требует у Шмыгаля уволить главу "Нафтогаза" Коболева

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура обратился к премьеру Денису Шмыгалю и главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд с требованием уволить главу правления НАК Андрея Коболева и отменить увеличение тарифов на газ "Нафогаза", запланированных на январь 2021 года.

Об этом Качура сообщил в Telegram.

"Вместе с коллегами обратились к премьер-министру и председателю наблюдательного совета НАК" Нафтогаз Украины". Потребовали остановки повышения тарифов и немедленного увольнения Коболева с занимаемой должности", - написал нардеп.

В обращении к Шмыгалю и Споттисвуд от 27 декабря, в частности, говорится, что "Нафтогаз" повысил цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

"Среди экспертной среды царит единственный взгляд - предпосылок для дальнейшего стремительного роста цен не усматривается. А поэтому подорожание цены на газ несет исключительно искусственный характер", - заявил нардеп.

"Такая тарифная политика НАК "Нафтогаз " регулярного повышения стоимости на газ для бытовых потребителей формирует кабальные тарифы, создает социальное напряжение среди населения, способствует дополнительной финансовой нагрузке и как результат неплатежеспособности граждан рассчитываться за полученные услуги", - считает Качура.

Также Качура вспомнил о результатах аудита "Нафтогаза", который выявил нарушений на 226 млрд гривен, из-за которых бюджет недополучил более 75 млрд гривен.

Нардеп требует "отменить увеличение тарифов, которые запланированы на январь 2021 год и в дальнейшем", а также - "в предусмотренном законодательством порядке уволить с занимаемой должности главу правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева в связи с деструктивной и антисоциальной деятельностью".

Напомним:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

Цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривен за куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

В декабре текущего года цена составляла 6,33 грн.

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Экономическая правда