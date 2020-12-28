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Курс валют на 28 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 28 декабря 2020, 10:31
 

28 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,29 - 28,31 гривни;

Евро - 34,59 - 34,62 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,15 - 28,41 гривни. Евро покупают по 34,13 гривни, продают по 34,63 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,28 гривни, евро - 34,13 - 34,24 гривни.

Напомним:

24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 28 декабря на уровне 28,35 гривни.

Экономическая правда

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