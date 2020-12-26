МАУ возобновит рейсы в Азербайджан

Авиакомпания МАУ заявила о возобновлении рейсов в Азербайджан по маршруту Киев-Баку.

Об этом передает avianews.

Рейсы начнутся с 30 декабря, пока это единственная авиакомпания, которая будет обслуживать данный маршрут.

Полеты будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям из Киева, по понедельникам и четвергам из Баку.

Въезд в Азербайджан разрешен только иностранцам с видом на жительство или по отдельному решению Оперативного штаба при правительстве страны.

Перед посадкой в самолет пассажир должен предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с негативным результатом. На момент пересечения границы Азербайджана срок действия справки не должен превышать 48 часов.

Напоминаем:

МАУ не восстанавливала прямые рейсы в Баку из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Позже власти Азербайджана ограничили открытие новый рейсов, аргументируя это карантинными мерами из-за пандемии COVID-19.