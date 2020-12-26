Экспорт зерна с начала 2020/21 маркетингового года составил более 25 миллионов тонн, что на 15% ниже прошлогоднего показателя

Объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 24 декабря составил почти 25,1 миллионов тонн, что на 15% ниже показателя минувшего года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, говорится в сообщении Информационно-аналитического портала АПК Украины.

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 12,4 млн т, что на 14% меньше, чем в минувшем сезоне.

Поставки ячменя на внешние рынки составили 3,75 млн т (+1%). Ржи отправлено 1,7 тыс. т (-66%)

Кукурузы на внешние рынки за отчетный период ушло почти 8,6 млн т (-22%).