Экспорт зерна с начала 2020/21 маркетингового года составил более 25 миллионов тонн, что на 15% ниже прошлогоднего показателя
Суббота, 26 декабря 2020, 15:07
Объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 24 декабря составил почти 25,1 миллионов тонн, что на 15% ниже показателя минувшего года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, говорится в сообщении Информационно-аналитического портала АПК Украины.
Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 12,4 млн т, что на 14% меньше, чем в минувшем сезоне.
Поставки ячменя на внешние рынки составили 3,75 млн т (+1%). Ржи отправлено 1,7 тыс. т (-66%)
Кукурузы на внешние рынки за отчетный период ушло почти 8,6 млн т (-22%).
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