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Кредит киевскому метрополитену от ЕБРР: первый аукцион на покупку вагонов проведут в марте 2021

Суббота, 26 декабря 2020, 12:43
 

В марте 2021 будет проведен первый аукцион на закупку новых вагонов и поездов благодаря кредиту от Европейского банка реконструкции и развития, который предоставил Киеву 50 миллонов евро на закупку 50 вагонов метро.

Об этом говорится на сайте ЕБРР.

Там в частности говорится о двухэтапный аукционе.Первый лот предусматривает закупку пяти поездов метро с пятью отдельными вагонов в составе, а второй лот - такое же количество поездов с межвагонном проходом.  

Проведение тендера запланировано на 11 марта 2021 года.

Напоминаем:

Совет директоров ЕБРР 25 марта одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена.

Ежедневно в час пик на линиях киевского метрополитена курсируют примерно 550 вагонов.

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метрополитен Киев ЕБРР

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