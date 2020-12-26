Кредит киевскому метрополитену от ЕБРР: первый аукцион на покупку вагонов проведут в марте 2021
В марте 2021 будет проведен первый аукцион на закупку новых вагонов и поездов благодаря кредиту от Европейского банка реконструкции и развития, который предоставил Киеву 50 миллонов евро на закупку 50 вагонов метро.
Об этом говорится на сайте ЕБРР.
Там в частности говорится о двухэтапный аукционе.Первый лот предусматривает закупку пяти поездов метро с пятью отдельными вагонов в составе, а второй лот - такое же количество поездов с межвагонном проходом.
Проведение тендера запланировано на 11 марта 2021 года.
Напоминаем:
Совет директоров ЕБРР 25 марта одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена.
Ежедневно в час пик на линиях киевского метрополитена курсируют примерно 550 вагонов.
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