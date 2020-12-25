Киевсовет продлил льготы для столичного бизнеса: что именно предусмотрено
Депутаты Киевсовета поддержали продление льгот для предпринимателей города, которые несут убытки из-за карантинных ограничений.
Об этом сообщает официальный портал Киева.
Такое решение поддержали 94 депутата.
"Мы поддержали сохранение на следующий год преференций для предпринимателей, которые Киев ввел еще в марте. Решение предусматривает как продление льгот, которые город уже предоставил, так и установку их для других категорий предпринимателей. Это позволит им сохранить рабочие места. И главное - свой бизнес", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Проект решения о продлении, в частности, предусматривает, что:
- на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли - независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, - составит 1 гривню;
- и в дальнейшем будет действовать уменьшеная стоимость аренды коммунального имущества - на 50%;
- для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.
В Киевсовете добавили, что перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в существующие договоры.
По словам Кличко, льготы будут действовать до момента завершения карантина.
Экономическая правда
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