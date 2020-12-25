ГБР разоблачило контрабанду брендовых товаров под видом искусственных елок на 40 млн

Следователи и оперативники Госбюро расследований разоблачили контрабанду брендовых товаров (в частности, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, брендовая одежда) под видом искусственных елок на более чем 40 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, 1 декабря 2020 года работники Волынской таможни ГТС способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок.

2 декабря 2020 года работники ГУ Нацполиции в Киеве остановили указанный грузовик и обнаружили указанные товары. После чего автомобиль находился на хранении в районном управлении Нацполиции в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Речь идет о мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках, часах, мобильных аксессуарах, брендовой одежде.

"В ходе досудебного расследования по данным фактам следователи ГБР провели обыски на МП "Ягодин" Волынской таможни ГТС, по результатам которого изъяты вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

Указанный грузовой автомобиль с указанными товаром изъяты и арестованы в рамках уголовного производства. По предварительным подсчетам следователей, в нем находилось более 1500 ящиков общей стоимостью более 40 млн гривен", - добавили в ГБР.

Сейчас следователи документируют неправомерные действия работников таможни ГТС Украины и должностных лиц других правоохранительных органов, которые способствовали незаконному ввозу товаров в Украину.

Экономическая правда